Verkeersinstituut Vias na ongeval Aalst: “Verontrustende stijging” dodelijke ongevallen met bestelwagens

Het ongeval met een bestelwagen in Aalst waarbij twee personen om het leven kwamen nadat de bestuurder was uitgestapt om een pakje te bezorgen en het voertuig met draaiende motor achterliet, brengt de impact van de ‘camionettisering’ opnieuw onder de aandacht.

In het centrum van Aalst werden maandagvoormiddag twee personen dodelijk aangereden door een PostNL-bestelwagen. De bestuurder was een pakketje aan het leveren toen de camionette naar beneden begon te rollen. Een 68-jarige vrouw en een dakwerker van 59 jaar overleefden het ongeval niet.

Het verkeersinstituut Vias waarschuwde voor een “verontrustende stijging” in het aantal dodelijke ongevallen met lichte vrachtwagens in het coronajaar 2021 in Vlaanderen. “De toegenomen e-commerce met grote druk om zo veel mogelijk te leveren op zo kort mogelijke tijd kan in die cijfers zeker een rol spelen”, zegt Vias-woordvoerder Stef Willems.

In Vlaanderen vielen vorig jaar 291 verkeersdoden, 45 meer dan in 2020 of een stijging met 18 procent. Het aantal dodelijke ongevallen waarbij bestelwagens betrokken waren, steeg echter van 30 naar 45, of een toename van 50 procent.

“Er gebeuren soms bokkensprongen in de cijfers, maar die stijging was zeer opmerkelijk en verontrustend”, stelt Willems. “Het ging om het hoogste aantal doden sinds 2015. Toen waren er 55 maar de jaren daarna namen de cijfers steeds af. De pandemie met de explosie van e-commerce en leveringen aan huis heeft wellicht een impact gehad vorig jaar.”

‘Camionettisering’

De ‘camionettisering’, waarbij er veel bestelwagens continu onderweg zijn, komt ook door de minder strenge aanpak in vergelijking met grote vrachtwagens. “Er gelden bijvoorbeeld minder strenge regels voor de rij- en rusttijden voor de lichte vrachtwagens. Daarnaast is er de pandemie en de toegenomen e-commerce met grote druk om zoveel mogelijk te leveren op zo kort mogelijke tijd. Over het ongeval van vandaag kunnen we ons niet uitspreken, maar we moeten verder durven nadenken of elke levering gratis en binnen de 24 uur moet gebeuren”, zegt Willems.

Vias vroeg bij de voorstelling van de cijfers in februari verder onderzoek naar de oorzaak van de stijging in dodelijke ongevallen met lichte vrachtwagens. Het aantal letselongevallen met minstens één lichte vrachtwagen steeg vorig jaar minder snel, van 2.602 naar 3.022 of een stijging van 16 procent.

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) stelde toen ook dat het toegenomen aantal ongelukken met vrachtwagens en bestelwagens “extra aandacht en aangepaste initiatieven” vereiste.