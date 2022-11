Verkeersinstituut Vias merkt sterke stijging van aantal fietsdoden tot nu toe: “ongeziene bedragen geïnvesteerd in veilige infrastructuur”

Het aantal doden ter plaatse op de Belgische wegen is tijdens de eerste negen maanden van dit jaar met meer dan 16 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot 326. Meer dan een kwart van hen was een voetganger of fietser. Het aantal fietsdoden steeg zelfs van 31 naar 49. Dat is het hoogste aantal van de afgelopen 10 jaar, zo blijkt woensdag uit de Verkeersveiligheidsbarometer van verkeersinstituut Vias, op basis van cijfers van de federale politie.

In Vlaanderen steeg het aantal verkeersdoden van 166 naar 171. Dat is het hoogste aantal sinds 2016. In Wallonië was de stijging groter dan in Vlaanderen: van 109 naar 148 doden. In Brussel nam het aantal doden toe van 5 naar 7. Het aantal letselongevallen is ook in de 3 regio's gestegen: van 15.351 naar 17.320 in Vlaanderen (+13 procent), van 7.031 naar 7.489 in Wallonië (+6 procent), en van 2.537 naar 3.059 in Brussel (+21 procent). Dat is voor Brussel het hoogste aantal letselongevallen van de voorbije 10 jaar.

Fietsers en voetgangers

Vias merkt op nationaal niveau de meest verontrustende tendens bij de fietsers. De stijging is er niet alleen in Vlaanderen (van 28 naar 36 doden), maar ook in Wallonië (van 2 naar 12 doden). "De stijging zien we zowel bij elektrische fietsen (van 10 naar 14 doden) als bij de klassieke fietsen (van 21 naar 35 doden)", aldus Vias. Het aantal verkeersdoden steeg ook bij de voetgangers (van 30 naar 39). Die stijging is volgens het verkeersinstituut niet enkel te wijten aan het ongeval in Strépy waarbij 6 voetgangers om het leven kwamen.

Elektrische steps

Voorts merkt Vias een grote stijging van het aantal ongevallen met elektrische steps. Het aantal letselongevallen met een e-step is met bijna 90 procent gestegen, van 698 naar 1.305 ongevallen. Dat zijn er vijf per dag, zegt Vias. Het verkeersinstituut benadrukt dat het beter beschermen van de kwetsbare weggebruikers "de belangrijkste uitdaging van onze verkeersveiligheidspolitiek van de komende jaren" is.

Verkeersveiligheidsplan bijsturen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) laat onderzoeken of ze bepaalde maatregelen uit het verkeersveiligheidsplan kan bijsturen. De minister maakt de vergelijking met het jaar 2019. De twee voorbije jaren waren namelijk atypisch omwille van corona. “Het totaal aantal slachtoffers neemt dan misschien wel licht af, maar het aantal verkeersdoden stijgt. Een dergelijke vaststelling mag geen fait-divers worden”, aldus Peeters. Haar administratie buigt zich nu over de ongevallencijfers. Die analyse wordt meegenomen naar het werkprogramma 2023 dat volgende maand binnen de taskforce verkeersveiligheid zal besproken worden.

Ook de toename van het aantal fietsongevallen moet tegen het licht worden gehouden. De minister wijst erop dat het fietsgebruik in Vlaanderen in stijgende lijn zit, maar er is ook analyse nodig over bijvoorbeeld welke leeftijdsgroep oververtegenwoordigd is, maar ook of het stijgend gebruik van elektrische fietsen of speedpedelecs zich in de cijfers vertaalt. Wel benadrukt Peeters dat ze “ongeziene bedragen” investeert in veilige infrastructuur. De realisaties worden zichtbaar op het terrein, maar vertalen zich nog niet in de cijfers, luidt het.

Nieuw analyse team

De minister verwijst verder naar haar nieuw initiatief om een team op te richten dat ter plaatse gaat na een ernstig ongeval en het ongeval snel analyseert. Dat team kan dan nagaan welke quick wins er mogelijk zijn om te voorkomen dat er nog slachtoffers vallen op dezelfde locatie. Ze had hierover al een voorbereidend overleg met de provinciegouverneurs. Eind deze maand is een opstartvergadering gepland met de betrokken administraties.