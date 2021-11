Verkeershinder in Brussel door actie van politiebonden, “straks trekken ze naar de luchthaven van Zaventem”

ONZE OPINIE. Getater door elkaar zorgt niet voor duidelijk­heid, noch voor een breder draagvlak of meer vertrouwen

Is het omdat Belgen chaos gewoon zijn? Is het omdat we opgroeien in een ingewikkeld land dat sommigen denken dat Belgen tegen wat herrie kunnen? Experts en politici losten elkaar de voorbije dagen af alsof ze deelnamen aan een estafette. Het duizelt, als je alle meningen over de vierde golf moet volgen. Nekpijn krijg je van het rondkijken wie wat precies ergens zei. Hoofdpijn van wat de oplossing dan moet zijn.

5:00