Verkeersbord dat verplicht cruise control uit te schakelen, verdwijnt

Brugge Politie is vechtpar­tij­en beu: grootscha­li­ge actie in Brugse uitgaans­buurt

Na verschillende schermutselingen en vechtpartijen in de Brugse uitgaansbuurt hield de politie vrijdagnacht een grootschalige controleactie. Daarmee willen de burgemeester en politie een duidelijk signaal geven. De precieze resultaten worden nog niet bekend gemaakt, maar er was alleszins wel een grote politiemacht op de been.

20:53