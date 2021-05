Verkeersboetes 9 tot 25 euro duurder

Ouders en kinderen die bed delen: het gebeurt vaker dan je denkt

5:00 ‘Bedsharing’ of ‘cosleeping’ - ouders en kinderen die een bed of slaapkamer delen - is een ding. Toch is niet iedereen zo overtuigd, vaak omwille van het risico op verstikking, op té afhankelijke kinderen, of slaapproblemen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, of is het meer dan dat? “Al die handjes en voetjes rondom mij: ik zou niet meer zonder kunnen.”