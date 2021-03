Verkeer op Vlaamse snelwegen neemt week na week opnieuw toe, wel 65 procent minder files dan voor corona

De maatregelen om het coronavirus terug te dringen, hebben ook op de Vlaamse snelwegen een stevige impact. In het voorjaar van 2020 was er een historische terugval van het verkeer en de files, maar ook in 2021 blijven de verkeersprestatie en de filezwaarte onder het niveau dat we gewoon zijn.

De filedruk ligt wel nog een pak lager dan in dezelfde periode in 2019. Gemiddeld was er een daling van 65 procent in vergelijking met dezelfde week twee jaar geleden. Op de snelwegen in de regio Antwerpen lag de filezwaarte 59 procent lager dan in maart 2019, op de snelwegen in de regio Brussel 81 procent lager. Alleen in de Gentse regio is de filedruk zwaarder dan normaal. Dat is het gevolg van de langdurige werkzaamheden in die regio.