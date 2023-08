Verkeer op E40 twee nachten omgeleid via Antwerpen vanwege werken

“Sorry, meneer Bellings, ik had je echt niet herkend”: friturist Lieven ziet sinds dubbele 10 op 10 voor friet én saté de rij in Blankenber­ge alleen maar langer worden

“Zaterdagmorgen om 4 uur kreeg ik een bericht van mijn toekomstige schoonzoon die postbode is. Hij had jullie krant in zijn hand en las het verdict van Luc Bellings voor. We hadden stress, maar dit doet zoveel deugd.” Lieven Vanneste van Frituur De Markt in Blankenberge moet tientallen vragen van klanten beantwoorden, nadat zowel zijn frieten als saté een 10/10 kregen van de strenge HLN-recensent. We zochten hem zaterdagmiddag op voor een babbel. En hij verklapte ons het geheim voor zijn lekkere frieten...