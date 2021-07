Verhuurders riskeren jaarlijkse boete als ze conformiteitsattest negeren

Verhuurders die blijven weigeren om een conformiteitsattest voor hun woning aan te vragen, kunnen voortaan jaarlijks een GAS-boete krijgen. Die regel zal in 49 gemeenten gelden. Het attest toont aan dat de huurwoning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en aan alle kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Op het document wordt ook het maximumaantal toegelaten bewoners vermeld.