Verhuizen mag, ook in code rood

Vannacht draaien we de klok een uurtje terug. Voor de allerlaat­ste keer?

24 oktober U kunt vannacht een uurtje langer slapen, want ons land schakelt weer over op het winteruur. Om 3 uur draaien we de klok een uurtje terug. Het is misschien wel de laatste keer dat u met de wijzers moet prutsen. Het Europees Parlement stemde vorig jaar voor de afschaffing van de uurwisseling in 2021. Maar of we dan definitief overschakelen op het zomer- dan wel op het winteruur, is nog altijd niet uitgemaakt. De bouwsector pleitte gisteren alvast voor een permanent winteruur.