Verhoging van loonplafond voor pensioenberekening in commissie goedgekeurd

OVERZICHT. Dit besliste het Overlegco­mité: horeca volledig open op 9 juni en festivals kunnen vanaf 13 augustus

17:49 9 juni, 1 juli, 30 juli, 13 augustus en 1 september, dat zijn de vijf richtdata van een heus ‘versoepelpakket’ dat het Overlegcomité vandaag heeft voorgesteld. De eerste, 9 juni, is meteen een belangrijke: dan mag de horeca ook binnen weer open. Telewerk zal in juli niet langer verplicht zijn, reizen zal in principe kunnen en zelfs festivals vanaf half augustus. Alles weliswaar onder voorwaarden, maar dankzij de versnelde vaccinatiecampagne is de hoop groot.