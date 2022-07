Verhoging stralingsnormen voor 5G in Brussels Gewest stapje dichterbij

Minder collectie­ve ontslagen aangekon­digd in eerste jaarhelft

In de eerste jaarhelft hebben 1.618 werknemers in België te horen gekregen dat hun werkgever wil overgaan tot een collectief ontslag, zo blijkt uit cijfers van de FOD Werkgelegenheid. Dat zijn er weinig in vergelijking met de voorbije jaren.

15:27