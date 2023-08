Vergunningenwaakhond keldert zes op de tien aangevochten projecten

Eindelijk zomer op komst? "Sommige weermodel­len geven tot wel 30 graden”

Al wekenlang zorgen lagedrukgebieden voor herfstachtig weer met veel regen en wind. Daar lijkt nu eindelijk verandering in te komen, want er verschijnen opnieuw hogedrukgebieden op de weerkaarten. De regenwolken maken in de loop van de volgende week plaats voor de zon en hogere temperaturen. Meteoroloog Jonas De Bodt blikt voor HLN vooruit op de zomerse weerkaarten. “Sommige weermodellen berekenen temperaturen tot wel 30 graden.”