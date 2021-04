“Vergrijzing in de bouw zorgt voor opstoot van vacatures”

Ook de vergrijzing speelt een grote rol. "Op dit ogenblik neemt het aantal 59-plussers in de Belgische bouw fors toe. In 2020 waren zij met ongeveer 12.000 maar in 2021 zullen zij met 18.000 zijn en volgend jaar al met meer dan 23.000", betoogt de VCB. Ook het jaarlijks aantal gepensioneerde bouwarbeiders zal sterk toenemen, "van 2.893 in 2021 tot 4.135 in 2024", luidt het.