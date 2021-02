Vergeten ambacht taxidermie is trendyer dan ooit: “Plots wil iederéén een opgezet dier in huis”

Duizend bestellingen kregen ze afgelopen december bij het Leuvense Animaux Spéciaux, de Belgische marktleider in opgezette dieren. Of zomaar even een vertienvoudiging tegenover december 2019. "Daarbij zaten ook heel wat bestellingen uit buurlanden als Nederland en Frankrijk. En zelfs vanuit Singapore en Los Angeles weet men ons nu te vinden", kijkt eigenaar en taxidermist Jeroen Lemaître (33) er zelf wat van op. Weliswaar zitten er bij de klanten uit ons land nog altijd treurende baasjes die hun gestorven huisdier een tweede leven willen geven, zoals onlangs nog een twintiger met zijn puppy. "Maar het merendeel van de klanten haalt gewoon een opgezet dier in huis omdat het mooi is - als decorstuk. Zeker omdat wij heel wat van onze dieren een 'kwinkslag' proberen te geven, door bijvoorbeeld in de buik van een rat het raderwerk van een klok aan te brengen of een babyeendje oorwarmertjes op te zetten. Zo spelen wij met het artistieke en dat lijkt een deel van ons succes te verklaren."