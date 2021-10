Vergaderen achter stuur: volgens de wet mag het (dus moet baas het maar verbieden)

Volg jij in de wagen de werkvergadering al eens op je smartphone via Zoom, Google Meet of Teams? Dat gebeurt handenvrij en is dus strikt genomen niet verboden. Maar wel erg gevaarlijk. In Nederland vrezen verzekeraars meer 'meeting-ongevallen'. De bal ligt in het kamp van de bedrijven, die er in hun mobiliteitsplan afspraken over kunnen opnemen.