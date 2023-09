Verenigingen naar Raad van State tegen stop asielopvang alleenstaande mannen

INTERVIEW. Brusselse procureur des Konings trekt aan alarmbel: “We hebben geen tijd meer voor dossiers over ‘kleine’ criminali­teit”

In tien jaar tijd waren er nog nooit zo weinig magistraten op het parket in Brussel. En dat nu de drugscriminaliteit explodeert en Brussel - soms letterlijk - in brand staat. Ervaren magistraten vallen uit door werkdruk én onmacht, zo vertelt procureur des Konings Tim De Wolf (51). Hij is de hoogste baas van het Brussels parket. “Wij moeten dossiers seponeren, terwijl wij daar eigenlijk zelf strenger zouden willen reageren, en dat weegt bij collega’s.”