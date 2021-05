Vereniging van Belgische Nachtwinkels dreigt met acties na Overlegcomité

Cloet: “Ik vrees dat versoepe­lin­gen te snel zijn”

11 mei Ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro vreest dat de overheid te snel gaat met de versoepelingen. “We zien een gunstige evolutie in de ziekenhuizen en we zien een heel snelle vaccinatiecampagne, maar plots gaat het wel heel snel”, zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet. “Ik ben redelijk bezorgd.” “We hopen nu echt dat we de laatste opschaling gehad hebben”, reageert ook de Antwerpse ziekenhuisgroep ZNA.