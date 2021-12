Verenigd Belgisch nachtleven wil opnieuw open op 29 januari, mét 2G-strategie: “We zitten al lang genoeg op de Titanic, eentje zónder orkest”

Het verenigde nachtleven van Vlaanderen, Brussel en Wallonië wacht niet op het Overlegcomité van volgende week om zich te laten horen. Meer dan vijftig clubs publiceerden vrijdagochtend een open brief, gericht aan de politiek, met de eis om op 29 januari terug te kunnen open. “Mét 2G-strategie, in deze crisis zijn we ervan overtuigd dat we met het virus zullen moeten leren leven en dat er geen plaats meer is voor halve maatregelen en een jojo-aanpak.”

In de open brief benadrukt de sector nog eens dat het nachtleven al stil ligt sinds die historische vrijdag de dertiende maart 2020. “Met uitzondering van die acht weken afgelopen herfst. Bij iedere verstrenging van de maatregelen zijn wij de eerste die geviseerd worden en bij iedere versoepeling zijn wij de laatste die aan de beurt komen”, hekelt de sector. “Hoewel de maatregelen bij het begin van de pandemie eerder begrijpelijk en aanvaardbaar waren, is dat vandaag al lang niet meer het geval. We vragen met aandrang om in 2022 andere keuzes te maken. We zitten al lang genoeg op de Titanic, eentje zónder orkest”

Solidariteit in één richting

“De solidariteit die wij als sector vanaf dag één ter harte hebben genomen gaat jammer genoeg steeds in één richting. In het zogenoemde ‘team van elf miljoen’ moesten wij niet alleen de keeper leveren, maar ook de scorende spits. Inherent aan onze sector was geen enkele moeite ons te veel en iedere maatregel - hoe onpraktisch ook - hebben we geïmplementeerd, ondanks de extra kosten en inspanningen. Daarom vragen we met aandrang eindelijk ook eens solidair te zijn met ons werk en onze passie eindelijk weer ten volle te laten bloeien.”

De sector geeft daarvoor vijftien redenen. Daarbij wordt gewezen op het belang van sociaal contact en samen dansen en dat er elk weekend kleine en grote illegale feesten plaatsvinden op plekken zonder enige risicopreventie. Nog noemt de sector zich een verzameling van verantwoordelijke ondernemers die niet langer kunnen aanvaarden dat het huidige beleid steeds achter de feiten aanloopt en weinig vertrouwen blijkt te hebben in de eigen genomen maatregelen.

Geen bewijs

Zoals eerder wordt ook benadrukt dat er tot op heden geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat het nachtleven verantwoordelijk is voor verspreiding van het virus of de druk op de zorgsector. Nog is het nachtleven ervan overtuigd het niet langer dan eind januari te kunnen uithouden en dringend perspectief nodig heeft.

“Om al die redenen vragen we om onze activiteiten uiterlijk vanaf 29 januari 2022 volledig terug te kunnen hervatten”, klinkt het kordaat. “We zijn bereid het voortouw te nemen en de vaccinatiecampagne ten volle te ondersteunen door een krachtig standpunt in te nemen en onze doelgroepen te overtuigen van het belang van vaccinatie, omdat het ook in onze ogen de enige oplossing is voor een terugkeer naar een normaal en sociaal (nacht)leven.”

2G

Dat laatste is niet gelogen, want het verenigde nachtleven wil voor de zogenoemde 2G-strategie gaan bij heropening. Dat wil zeggen dat enkel zij die gevaccineerd of recent hersteld zijn, de club in mogen. Niet-gevaccineerden zijn in dat geval - zelfs na negatief testresultaat - niet meer welkom. “In deze crisis zijn we ervan overtuigd dat we met het virus zullen moeten leren leven en dat er geen plaats meer is voor halve maatregelen en een jojo-aanpak.”

CHOOSE LIFE! We kiezen voor het leven!

Het nachtleven en de nachtcultuur zitten al lang genoeg op de Titanic - zonder orkest - en vragen een algemene heropening op 29 januari 2022.

Dames en heren politici,

Nu de feestdagen in aantocht zijn en waarden als solidariteit, warmte en vriendschap weer extra actueel zijn willen wij als professionelen van de feest- en nachtcultuur u vragen even stil te staan bij de gevolgen van de beslissingen die tijdens het Overlegcomité van 26 november 2021 zijn genomen. We vragen met aandrang andere keuzes te maken in 2022.

Sinds 13 maart 2020 staan onze (nacht)levens en onze passie stil in het teken van solidariteit met de kwetsbaren van onze samenleving en onze fantastische zorgsector. Hoewel de maatregelen eerder begrijpelijk en aanvaardbaar waren is dit vandaag al lang niet meer het geval.

Het nachtleven en de nachtcultuur in de meest brede zin van het woord liggen al meer dan 20 maanden stil, met uitzondering van 8 weken in oktober en november 2021. Bij iedere verstrenging van de maatregelen zijn wij de eerste die geviseerd worden en bij iedere versoepeling zijn wij de laatste die aan de beurt komen. De solidariteit die wij als sector vanaf dag één ter harte hebben genomen gaat jammer genoeg nog steeds in één richting. In het team van 11 miljoen moesten wij niet alleen de keeper leveren, maar ook de scorende spits. Inherent aan onze sector was geen enkele moeite ons te veel en iedere maatregel – hoe onpraktisch ook – hebben we geïmplementeerd, ook al betekende dat extra kosten en inspanningen. Daarom vragen wij u met aandrang eindelijk ook met ons solidair te zijn en ons werk en onze passie eindelijk weer ten volle te laten bloeien. En dat wel om deze redenen:

- Wetende dat onze sector de enige was die twee keer moest sluiten na slechts 8 weken activiteit in 2 jaar;

- Dat ontspanning, sociaal contact, samen dansen en het leven vieren synoniemen zijn van mens zijn en zorgen voor een betere mentale én fysieke gezondheid en dus ook een betere immuniteit;

- Dat er elk weekend kleine én grote illegale (thuis)feesten plaatsvinden, waarbij tientallen en honderden mensen zonder enige risicopreventie samenkomen;

- Dat wij één van de beste plaatsen zijn om in deze sombere en angstige tijden een groot deel van de bevolking net die ontspanning en ontsnapping te bieden die even onmisbaar als heilzaam zijn voor het mentale welzijn;

- Dat we een essentiële sector zijn, niet alleen voor jongeren, maar ook voor het hele ecosysteem en de creatieve input van elke moderne stad of gemeente;

- Dat heel onze sector nog maar eens zonder enig vooruitzicht zit en financieel elke reserve is verdampt;

- Dat wij verantwoordelijke ondernemers zijn, die niet langer kunnen aanvaarden dat het huidige beleid steeds achter de feiten aan loopt en weinig blijk heeft van standvastigheid en vertrouwen in de eigen genomen maatregelen;

- Dat geen enkele studie tot op heden aantoont dat het hoge aantal besmettingen en het aantal ingenomen bedden op intensive care, in vergelijking met andere sectoren, een onverantwoordelijkheid van onze sector inhoudt;

- Dat de overbevolking van de intensieve zorgen door Covid-patiënten de gebruikelijke operaties op onaanvaardbare wijze vertraagt en het dagelijks werk van het verplegend personeel bemoeilijkt;

- Dat vaccinatie succesvol is in die zin dat ernstige complicaties worden voorkomen en zo overbelasting op de intensive care kan worden vermeden;

- Dat het wetenschappelijk bewezen is dat genezen personen een verminderd risico hebben op infectie en complicaties van het virus;

- Dat virologen en u, politici, steeds hebben gehamerd op het belang van vaccinatie in de strijd tegen deze pandemie, met het ‘rijk der vrijheid’ als ultieme beloning;

- Dat wij, net zoals de hele bevolking en dus ook ons publiek, voor het grootste deel gevaccineerd zijn en onze verantwoordelijkheid hebben genomen;

- Dat wij het niet langer dan eind januari kunnen uithouden en meer dan dringend perspectief nodig hebben;

- Dat wij eisen dat er meer dan ernstige steunmaatregelen worden genomen specifiek voor onze sector.

Om al die redenen vragen wij u vandaag om onze activiteiten uiterlijk vanaf 29 januari 2022 volledig te kunnen hervatten.

Wij zijn bereid het voortouw te nemen en jullie vaccinatiestrategie ten volle te ondersteunen door een krachtig standpunt in te nemen en onze doelgroepen te overtuigen van het belang van vaccinatie, omdat het ook in onze ogen de enige oplossing is voor een terugkeer naar een normaal én sociaal (nacht)leven.

Wij als nachtleven bij uitstek respecteren iedereen zijn individualiteit of keuze, maar toch kunnen wij er vandaag niet meer mee instemmen dat sectoren veroordeeld worden en de samenleving in haar geheel op lange termijn beperkt wordt omdat de vaccinatiestrategie van experts en beleid niet 100% slaagt doordat een klein deel van de bevolking niet mee wil in het verhaal. Wij kunnen niet langer toestaan dat onze collectieve vrijheid, ons werk, ons leven en onze passie daardoor worden verhinderd.

Wij kunnen het falen van een nulrisico strategie niet langer aanvaarden, want alle experts zijn het er ondertussen over eens dat dat nulrisico niet bestaat. Wij kiezen voluit voor maximaal risicobeheer en risicovermindering in combinatie met het toelaten van onze activiteiten die essentieel zijn voor het welzijn van de bevolking. Wij kiezen voor weerbaarheid en leven, niet voor beperking en isolatie.

In deze crisis zijn wij ervan overtuigd dat wij met het virus zullen moeten leren leven en dat er geen plaats meer is voor halve maatregelen en een jojo-aanpak. Wij en bij uitbreiding met ons de hele bevolking.

Om al die redenen willen wij onze deuren uiterlijk op 29 januari 2022 opnieuw opengooien voor mensen die volgens de experts en de wetenschap een minimaal risico vormen: zij die gevaccineerd zijn en zij die hersteld zijn van Covid-19. Deze 2G-strategie laat ons toe om een balans te vormen tussen het leven ten volle vieren en de kwetsbaren in onze samenleving zo goed mogelijk te beschermen. Leven is niet leven als het alleen maar angstvallig wordt beschermd en niet gevierd. Echt leven doen we samen. Echt leven doen we weer in 2022.

Ondertekend door meer dan 50 ondernemers:

Dries Van Kerckhove - Club EXO

Bart Meyskens – Club Wit / Millie Vanillie / MTM Group

Gerald Claes - Charlatan

Ina Van den Abeele – Kokorico

Jan Kuyl – IKON Antwerp / Skyclub

Jean-Michel Teirlinck – Club Wit / Millie Vanillie / MTM Group

Jens Grieten – Kompass Klub

Joachim Marynen - Ampere / The Wide Spectrum / Grand Foulard

Jochem Peeters – Kurious / Full Circle

Johan Kesteloot – TimeOut

John Noseda – Kitsch Klub

Jos Geladè - McQueen

Jules Gahide - Amigo

Mathias Kerckhof – Kozzmozz / Nasty Mondays

Nelson Donck – Plein Publiek

Nourdin Ben Sellam – Red & Blue

Patrick Wouters - Millenium Herselt

Pieter Lambert – Sotto’s

Sam Schabel – Club Vaag / Club Lima

Steve Boodts – Club EXO

Tijs Vandenbroucke – radar Lokeren / Nasty Mondays

Vincent Van Trier – Carré / The Villa

Wim Van der borght – Shrimp Tempura Groep

Yves Smolders – Versuz / Moose Bar / Area V

Brussel: Bloody Louis, Brussels By Night Federation, C12, Cactus, Chez Ginette, Fuse, Hangar, Jalousy, Jeux d’Hiver, La Cabane, Listen Festival, Madame Moustache, Magma, Mirano, Nostalgia Club, ON Sunday, Play Label Records, Spirito, You Night Club, Zodiak.

Wallonië : Acte 3, Alhambra Club, Barocco, DB Club, Doktor Jack, Domaine DB, Flagdel, Forum Ortho, Infinity Hall, Le Cube Barchon, Le Cube Hannut, Le Trébuchet, Lindberg, Moulin de Solières, O-Zone, Romantica, Terminus, Zone 51, Zoo Club