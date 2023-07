Verduivelde stikstofdossier vrijdag wéér op Vlaamse regeringstafel: “We hebben geen nood aan een potje armworstelen”

Als je Dubai wil uitstralen, dan kost dat ook wat: zoveel kost een nachtje in het heropende La Réserve van Marc Coucke en Bart Versluys

Maandag heropent na een maandenlange miljoenenrenovatie het iconische La Réserve in Knokke, het enige vijfsterrenhotel aan de Belgische kust. En er is goed nieuws voor wie die luxueuze primeur aan den lijve wil meemaken: er zijn nog kamers vrij voor de openingsdag. Al lijken de prijzen niet voor iedereen weggelegd. Van 58 euro voor het ontbijt van Peter Goossens tot een verblijf in de presidentiële suite aan een veelvoud: HLN brengt nu al de prijslijst hypergedetailleerd in kaart.