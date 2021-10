Verdronken voor de ogen van zijn eigen kinderen: man (44) sterft in vijver tijdens heldendaad

Het was een mooie herfstdag en de school was net uit. De twee broertjes van 6 en 11 jaar oud waren zich van geen kwaad bewust toen ze gistermiddag rond 16 uur nog even gingen spelen met hun bal bij woonzorgcentrum Zonnig Huis in Halle. Allicht wachtten ze op iemand die hen daar na schooltijd kwam ophalen, of namen ze de bus naar hun huis in Tubeke, zo'n zes kilometer verderop. De jongens van Afrikaanse origine gooiden met de bal naar elkaar en speelden een potje voetbal. Maar even later liep het plots fout: hun bal belandde in de vijver voor de serviceflats, die aan de straatkant is gelegen. De jongens riepen niet om hulp, maar beslisten om zelf hun bal te gaan halen. "Vermoedelijk sprong de jongen van 6 eerst in het water", zegt procureur Ine Van Wymersch van het parket Halle-Vilvoorde. Of de jongen al kon zwemmen, is niet duidelijk. Hij raakte in moeilijkheden en zijn oudere broer besloot om hem achterna te zwemmen. Maar het water was ijskoud en de 6-jarige jongen was nergens meer te bespeuren. Zelf geraakte de oudste ook niet meer uit het water, en hij schreeuwde om hulp.