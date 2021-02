Verdienen jongeren eerst hun prik? Van Ranst: “De jeugd is de toekomst, laat het ons dan maar tonen”

Asielproce­du­re duurt gemiddeld een jaar

17:33 Asielzoekers moeten gemiddeld 369 dagen of dus ruim een jaar wachten voor ze weten of ze terug moeten naar hun land van herkomst of mogen blijven in België. Dat blijkt uit een antwoord van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi op een vraag van het Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput.