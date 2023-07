Verdict proces aanslagen: strafvermindering van minstens tien jaar voor Sofien Ayari

Sofien Ayari, die dinsdag op het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 schuldig is verklaard aan deelname aan de activiteiten van een terreurgroep, zal een strafvermindering van minstens tien jaar krijgen. Dat schrijft ‘La Libre’. Voor de aanslagen in Parijs kreeg Ayari al een celstraf van 30 jaar, waarvan hij minstens twee derde moet uitzitten. Daarnaast werd hij veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in Vorst.

De Tunesische Ayari werd dinsdag vrijgesproken voor terroristische moord en poging tot moord. Hij werd wel schuldig bevonden aan deelname aan de activiteiten van een terreurgroep. Daarvoor riskeert hij maximaal tien jaar cel.

Ayari heeft een verleden als Syriëstrijder. Op de dag van de aanslagen in Parijs, op 13 november 2015, was hij samen met Osama Krayem op weg naar de luchthaven van Schiphol. De twee moesten daar eigenlijk een aanslag uitvoeren, maar die ging om onbekende redenen niet door. Ayari en Krayem doken na de aanslagen in Parijs met de andere terroristen onder in ons land. Op 18 maart 2016 werd Ayari samen met Salah Abdeslam opgepakt. Net als Abdeslam hield hij vol dat hij niks met de aanslagen van 22 maart 2016 te maken kon hebben, omdat hij toen al in de cel zat.

KIJK. Zes van de tien terreurverdachten, onder wie Abdeslam en Abrini, werden dinsdag schuldig bevonden aan terroristische moord

Dertig jaar voor aanslagen Parijs

In 2018 werd Ayari veroordeeld tot 20 jaar cel voor de schietpartij in de Driesstraat in Vorst op 15 maart 2016. Maar door een bepaling die vandaag niet meer in het Strafwetboek staat, wordt die straf geschrapt. Zo voorzag artikel 61 van het Strafwetboek dat een criminele straf, uitgesproken door het hof van assisen, een correctionele straf opslorpt die eerder werd uitgesproken. De logica daarachter is dat een criminele straf zwaarder is dan een correctionele straf, maar dat is bij Ayari niet het geval.

Het artikel werd in 2019 geschrapt uit het Strafwetboek, maar omdat de aanslagen in 2016 plaatsvonden is het voor Ayari wel nog van toepassing. De celstraf van maximum tien jaar die hij in september krijgt zal dus de celstraf van 2018 vervangen. Ayari, die sinds 2016 in de cel zit, werd in 2022 veroordeeld tot dertig jaar cel voor de aanslagen in Parijs. Hij zal dus sowieso niet snel vrijkomen.