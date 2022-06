Verdere daling van grondwaterstanden in mei, maar situatie niet onrustwekkend

Het grondwater stond in mei in 54 procent van de meetplaatsen laag of zeer laag. Dat is vergelijkbaar met de situatie in 2021, maar beter dan in het warme voorjaar van 2020. Toen stond het grondwaterpeil in bijna twee op de drie meetplaatsen laag of zeer laag. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wijst hierin op het belang van de projecten die binnen de Blue Deal worden uitgevoerd.