Verdeelde reacties op voorstel elektrische bedrijfwagens

AVERE, de belangengroep voor elektromobiliteit, reageert "uitermate tevreden" op het voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem, die wil dat elektrische bedrijfswagens tegen 2026 de norm worden. Leasemaatschappij LeasePlan België noemt het wetsvoorstel dan weer tegelijk hoopvol en teleurstellend.

Volgens AVERE biedt het voorstel van Van Peteghem "een realistisch perspectief op een propere mobiliteit, met mogelijkheden voor de inzet van de batterijen in een hernieuwbaar energiesysteem". De belangengroep is tevreden dat er een duidelijk pad is richting 2030, met duidelijke tussenfases in 2023 en 2025. Dat pad biedt volgens de belangengroep ook mogelijkheden voor andere wagens, zoals bestelwagens, of geeft ondersteuning voor elektrische vrachtwagens. Daarnaast is er volgens AVERE ook een duidelijk pad voor laadinfrastructuur voor bedrijven en op publiek domein. De belangengroep stelt daarnaast voor om werknemers enthousiast te maken via het voordeel van alle aard. Ook stelt de groep dat over plug-invoertuigen niets wordt gezegd.

Leasemaatschappij LeasePlan België reageert gematigd op het voorstel, dat volgens directeur Johan Portier "hoopgevend en tegelijkertijd teleurstellend" is. "Ik juich de ambitie van minister Van Peteghem om resoluut te kiezen voor duurzame mobiliteit toe, maar toch hapert er één en ander in de uitwerking", klinkt het in een persbericht.

"Ik verwacht van onze politieke leiders een masterplan rond laadinfrastructuur", aldus Portier. Hij formuleert enkele vragen. "Is ons elektriciteitsnetwerk voorzien op een transitie naar elektrisch rijden? Hebben we voldoende capaciteit om de nodige stroom te vervoeren? Beschikken we over voldoende stroom? Je kan pas laadpalen plaatsen als je weet wat er in de grond zit. Hier wordt momenteel niet bij stilgestaan. De politiek moet dringend praten met de elektriciteitsdistributeurs en netwerkbeheerders."

Ook vermeldt het voorstel volgens hem niets over de investeringen die de overheid daaromtrent plant. "Alle kosten zijn voor rekening van de werkgevers en leasemaatschappijen. Aan de particulier wordt niet geraakt. Eigenlijk wordt een samenleving geherorganiseerd op kosten van bedrijven."

Portier stelt nog dat de leasemaatschappij bereid is om mee te factuur te betalen, maar dat in ruil de sector daar ook erkenning voor moet krijgen. "We hoeven geen standbeeld of fiscale voordelen, maar de constante negatieve kritiek aan het adres van de leasesector mag wel stilaan stoppen.”