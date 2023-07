Verdediging vraagt vrijspraak Ibrahim Farisi in proces aanslagen Brussel

De pleidooien van de verdediging werden dinsdag afgesloten, waarbij de advocaten van Ibrahim Farisi betoogden voor zijn onschuld. Zij benadrukten dat hun cliënt geen weet had van wie er verbleven had in de studio in de Kazernenlaan in Etterbeek, waarvan hij beschuldigd werd deze te hebben leeggehaald na de aanslagen. Een cruciaal element in deze zaak is de bewering van een ex-vriendin van Farisi’s broer, Smail Farisi, over een familiebijeenkomst waar de kwestie na de aanslagen besproken zou zijn. Toch blijft er twijfel bestaan over de aanwezigheid van Ibrahim Farisi bij deze bijeenkomst en zelfs of deze überhaupt heeft plaatsgevonden. Het parket, dat aanvankelijk geen doorverwijzing naar assisen had gevraagd, vroeg al om vrijspraak voor Ibrahim Farisi.