Verdediging Abdeslam vraagt hem enkel vrij te spreken voor moord en poging tot moord

Op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 zijn de advocaten van beschuldigde Salah Abdeslam begonnen met hun pleidooi. De verdediging vvraagt om hem enkel vrij te spreken voor moord en poging tot moord in een terroristische context. Dat zei zijn advocaat, Michel Bouchat, dinsdag op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016.

Voor deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie vroeg Bouchat niet expliciet om de vrijspraak. “We laten dat aan uw beoordeling over”, zei Bouchat aan de jury, waarna hij eraan toevoegde dat er volgens hem ook daarvoor onvoldoende elementen zijn.

Fouten door OM

Volgens de advocaten van Abdeslam zaten er fouten in het requisitoir van het openbaar ministerie. “Men maakt er een juridische soep van”, zei advocate Delphine Paci. Onder meer over wapens, vingerafdrukken op wapens en de aanwezigheid van Abdeslam in een “samenzweringsappartement” zou het parket verkeerde informatie hebben gegeven, zei ze.

“Ik ben er kwaad over. Een dossier zit vol elementen en onze rol is die te interpreteren en een visie te verdedigen. Maar dan op basis van feiten. Hier heeft men er een rommeltje van gemaakt. Ik moest meer tijd besteden aan het detecteren van fouten, dan aan de voorbereiding van mijn pleidooi”, foeterde ze.

“Wees waakzaam”, richtte Paci zich tot de jury. “Ik zou willen dat u niet het beeld van hem (Abdeslam, red.) in gedachten neemt dat van hem gemaakt is in de media.” De werkelijkheid zou de advocate helemaal anders zijn.

Paci ging ook kort in op de jeugd van Abdeslam, “een jongen uit Molenbeek” die een goede jeugd had in een middenklassegezin, werkte voor de vervoersmaatschappij MIVB maar zijn job verloor. Hij radicaliseerde via zijn broer.

“Symbool”

Paci pleitte dat Abdeslam na de aanslag in Parijs “een symbool” was geworden, en dat hij daardoor ook voor de aanslagen Brussel en Zaventem werd vervolgd.

Paci legde bij aanvang van haar pleidooi aan de jury uit dat haar rol niet is om Abdeslam te laten ontkomen, maar wel om te verzekeren dat hij een correct proces krijgt. “We zullen dus zaken zeggen, zelfs al zijn ze moeilijk om te horen en gaan ze in tegen de publieke opinie.” Ze riep de jury op om te oordelen op basis van de feiten.

De advocate ging al snel terug naar de aanslagen in Parijs, in november 2015. Abdeslam werd daarvoor al veroordeeld. Tijdens de aanslagen in Zaventem en Brussel zat hij al vier dagen in de gevangenis. Abdeslam zei tijdens het proces in Brussel al dat hij met de aanslagen van 22 maart niets te maken heeft.

Paci probeerde de jury ervan te overtuigen dat Abdeslam in Parijs te streng werd gestraft. Hij kreeg er levenslang zonder mogelijkheid om vervroegd vrij te komen. Oussama Atar, die wordt gezien als het brein van de aanslagen, kreeg dezelfde straf. “Ik hoop dat u het met mij eens bent dat zij niet hetzelfde profiel hebben”, zei Paci. Atar is ook beschuldigde in Brussel, maar zit niet op de beschuldigdenbank. Hij is wellicht omgekomen in Syrië.