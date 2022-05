Verdachten van plofkraak na urenlange klopjacht opgepakt in Eupen

Belgische staat opnieuw veroor­deeld in zaak-Trabelsi, mogelijke dwangsom opgetrok­ken naar 250.000 euro

De Belgische staat is tegen een nieuwe nederlaag aangelopen in de aanslepende zaak rond Nizar Trabelsi. De Tunesiër werd in 2004 veroordeeld voor een geplande aanslag op de legerbasis van Kleine Brogel. Het hof van beroep van Brussel oordeelt nu dat België aan de Verenigde Staten moet laten weten dat Trabelsi geen tweede keer kan veroordeeld worden voor dezelfde feiten. De mogelijke dwangsom die eraan vasthangt, werd opgetrokken van 50.000 naar 250.000 euro.

27 mei