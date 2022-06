Verdachte van schietpartij in centrum Brussel opgepakt in Wenen

Brussel/Antwerpen Alles wat we weten over de schietpar­tij in het centrum van Brussel: Albanese maffia wilde (nog maar eens) rekening vereffenen in jarenlange vete

Bij een schietpartij in Brussel is de 43-jarige Erion Hasanbelliu levensgevaarlijk gewond geraakt. De verdachte is de Albanese topcrimineel Noga Kasander (44). Dader en slachtoffer zijn al twintig jaar verwikkeld in een bloederige vete, die maar geen einde lijkt te kennen. Het is trouwens niet de eerste keer dat de twee ook in ons land hun dodelijke rekening proberen te vereffenen.

