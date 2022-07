Verdachte van een van de schietpartijen in Molenbeek aangehouden

Sint-Jans-Molenbeek 20-jarige Dion doodgescho­ten in wagen: tweede verdachte opgepakt

Er is een tweede verdachte opgepakt van de schietpartij op Paasmaandag 18 april waarbij de 20-jarige Dion om het leven kwam. De jongen werd doodgeschoten in een wagen die geparkeerd stond in de Dubois-Thornstraat in Sint-Jans-Molenbeek.

10 juli