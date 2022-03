Verdachte van dubbele moord in Kraainem veinsde mogelijk een roofmoord: Pierre D. blijft aangehouden

Pierre D., de 50-jarige verdachte van de dubbele moord in Kraainem, is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor moord. Vorige week werden de 46-jarige Magali W. en haar dochter Coline (17) in hun woning met verschillende messteken om het leven gebracht. D. blijft echter ontkennen iets met hun dood te maken te hebben. “We kunnen amper geloven dat Pierre zijn partner en stiefdochter zoiets zou aandoen”, klinkt het vol ongeloof in de buurt.