Verdachte van aanranding in Brussels uitgaansleven vrijgelaten

Brussel Zussen van verkracht meisje (19) dat discotheek bezocht, vermoeden dat ze gedrogeerd werd: “Hij heeft ook nog twee anderen geweldda­dig misbruikt”

Wat zaterdagavond een leuk avondje uit in Brussel moest worden, is voor een 19-jarig meisje in een nachtmerrie geëindigd. Ze was onder meer met haar zussen op stap, toen een man haar mee naar buiten trok uit discotheek Dyoukes en haar vervolgens met geweld verkrachtte in een steegje vlak bij de nachtclub. De zussen van het slachtoffer getuigen over de bewuste avond. “Het ene moment was ze euforisch, het volgende moment keek ze me aan met een zielloze blik in haar ogen.”

15 november