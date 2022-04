Verdachte miljoenenroof opgepakt in Frankrijk na reportage in FAROEK

Enkele weken geleden sloeg FAROEK de handen in elkaar met het Nederlandse tv-programma Opsporing Verzocht. Samen wijdden ze een reportage aan de spectaculaire overval. Uit het politie-onderzoek bleek dat de goudroof grotendeels beraamd was in België, in een appartement in Zaventem en Antwerpen. Daarom riep de Nederlandse politie de hulp in van de Belgische kijkers. FAROEK en Opsporing Verzocht toonden exclusieve beelden van de roofoverval, en dat leidde tot heel wat tips, ook vanuit België. De arrestatie is dan ook te danken aan de nauwe samenwerking tussen de politie van Nederland, België en Frankrijk.