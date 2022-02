Verdachte in moordzaak Dean hoort of hij in ons land wordt berecht

Dave De Kock, die in Nederland in de cel zit maar van wie België om de overlevering vraagt, weet vanmiddag definitief of hij aan ons land wordt overgeleverd op verdenking van moord op en ontvoering van Dean Verberckmoes. De Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam zal dan beslissen over de overlevering, en daartegen is geen beroep mogelijk. De Kock heeft zich verzet tegen de overlevering en hij stelt dat hem in de zaak alleen schuldig verzuim kan verweten worden.

De 35-jarige De Kock zit in Nederland in de cel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de 4-jarige jongen. De onderzoeksrechter in Dendermonde vraagt zijn overlevering voor moord op en ontvoering van Dean Verberckmoes. Het lichaam van Dean werd op 17 januari in Nederland gevonden ter hoogte van Neeltje Jans in Zeeland, en De Kock werd eerder die dag opgepakt in Meerkerk in de provincie Utrecht. Dean werd in België ontvoerd, maar er is nog geen zekerheid over waar hij om het leven kwam.

Lees ook Aanhouding van Romy W. in zaak van Dean Verberckmoes verlengd

De Kock verscheen op 20 januari voor de officier van justitie in Amsterdam, die hem in overleveringsdetentie plaatste. Daarmee startte de overleveringsprocedure. De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank oordeelde op 28 januari dat De Kock in overleveringsdetentie bleef. De Kock verzette zich tegen de overlevering, waardoor de Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank Amsterdam moest beslissen over de overlevering.

“Mensonwaardige omstandigheden in Belgische gevangenis”

Volgens de verdediging van De Kock zouden de omstandigheden in de gevangenis in ons land mensonwaardig zijn, in het bijzonder de toegang tot gezondheidszorg voor gedetineerden. Hij heeft in de gevangenis van Middelburg gevraagd om een psychiater en een psycholoog, zo bleek op de zitting van de Internationale Rechtshulpkamer op 8 februari. De overlevering zou de situatie van De Kock verslechteren, zei zijn advocaat Michael Yap. Volgens Yap is er geen sprake van moord of ontvoering, en kan De Kock alleen berecht worden voor het achterwege laten van hulp.

De Internationale Rechtshulpkamer beslist vandaag om kwart over twaalf 's middags over de overlevering. De Kock en zijn advocaat zullen niet aanwezig zijn. De rechtbank oordeelt alleen over de overlevering en niet over de feiten zelf. Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk. Als de overlevering wordt toegestaan, moet die binnen de tien werkdagen uitgevoerd worden.