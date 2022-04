Verdachte in Belgisch luik aanslagen Parijs: “Ik heb stommiteiten gedaan, maar ben nu geen crapuul meer”

Op het proces over het Belgische luik van het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs is Mohamed Rabioui verhoord. De man verbleef op het moment van de feiten in Marokko, maar had contacten met verschillende verdachten van de aanslagen. “Maar ik heb daar allemaal niets mee te maken”, verklaarde de 33-jarige man. “Ik heb stommiteiten gedaan, maar niet dit. Ik ben geen crapuul meer.”