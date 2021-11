Verdachte aangehouden voor doodslag in Remicourt

Man die Salah Abdeslam na aanslagen Parijs naar Brussel voerde, verhoord in rechtbank: "Ik ben iemand die graag rijdt”

Mohamed Amri (33), een van de twee vrienden van Salah Abdeslam die hem de dag na de aanslagen naar Brussel voerden, is donderdagnamiddag verhoord voor het speciale hof van assisen naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Amri vertelde over zijn leven in Sint-Jans-Molenbeek, waar hij woonde en bijverdiende in het café van de broers-Abdeslam.

4 november