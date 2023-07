Verdacht overlijden van zes maand oude baby in Luik: “Sporen van kalmeermiddelen en geweld gevonden”

De 22- en 24-jarige ouders van Enora brachten hun dochter vrijdagnacht omstreeks 03:00 uur naar de spoeddienst in het Bois de l’Abbaye-ziekenhuis, vlak bij hun woning in de gemeente Sèvres. Het meisje werd nadien overgebracht naar het Citadelle-ziekenhuis in Luik, waar ze zaterdag rond 13:00 uur overleed.

De autopsie moet nu meer duidelijkheid over de doodsoorzaak brengen. Zo is het voorlopig niet zeker of de verwondingen het gevolg van mishandeling waren of het om een ongeluk ging. Daarnaast moet de hoeveelheid benzodiazepinen in het bloed van het kind bepaald worden om na te gaan of de dosis vrijwillig of per ongeluk werd toegediend.