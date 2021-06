Verdacht overlijden baby in Dinant: moeder en stiefvader in beschuldiging gesteld

Humor én spanning: dit zijn onze favoriete komische misdaadse­ries

21 juni Op 16 juni pakt Streamz uit met ‘Glad ijs’, een nieuwe reeks van Vlaamse bodem, en dan nog wel in het razend ambitieuze genre van de komische misdaadserie. Wij gingen in streamingland op zoek andere topseries die humor en misdaad met veel schwung combineren, en bundelden spin-offserie ‘Better Call Saul’ (Netflix), het zwartkomische ‘Fargo’ (Netflix) en ‘buddy cop’-reeks ‘Terriers’ (Disney+) voor u samen in onze kijkgids.