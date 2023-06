Verboden wapens en gebruikershoeveelheden drugs gevonden bij grote controle in Voeren

Politiediensten uit België, Nederland en Luxemburg houden sinds 14 uur aan de grensovergang langs de E25 in Voeren een grootschalige controle in het kader van het Étoile-Hazeldonk project. De actie is vooral gericht tegen drugshandel en drugstoerisme.

Deze namiddag kon de politie al gebruikershoeveelheden drugs en verboden wapens in beslag nemen. Er liepen ook bestuurders tegen de lamp, die onder invloed reden. De definitieve resultaten worden maandag bekendgemaakt.

“De internationale actie met politieorganisaties uit de Benelux en Duitsland heeft als doel verschillende criminele fenomenen zoals drugs-, mensen- en wapenhandel over de grenzen heen aant te pakken. Het is een voorzet naar het nieuwe Benelux-politieverdrag dat weldra in werking zal treden,” vertelt Frans Weekers, secretaris-generaal van de Benelux-Unie.

De controledispositieven staan op de parking van de E25 in Moelingen (Voeren), waar het vroegere douanekantoor gevestigd is. In de andere richting worden voertuigen afgeleid naar het industrieterrein van Wezet. In Voeren werden ook de helikopter van de federale politie en motoragenten van onder meer de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst ingezet.

De lokale politie van Voeren organiseert en coördineert de actie samen met de federale politie. Er is ook medewerking van omliggende politiezones en de Limburgse politieschool, het PLOT. Buitenlandse partners zijn de landelijke eenheid uit Nederland, de Nederlandse politie Eenheid Limburg, de politie en de douane van Luxemburg.

De actie wordt in Voeren gehouden omdat het een landelijke gemeente betreft tussen Luik en Maastricht, waarbij de E25/A2 de twee steden met elkaar verbindt en door Moelingen (Voeren) loopt. “We liggen aan de grens met Nederland. Het is dus een goede plek voor de bestrijding van de grensoverschrijdende drugsproblematiek. Voeren ligt centraal in de Euregio en op een boogscheut van Duitsland,” aldus Joris Gaens, burgemeester van Voeren. Aan de actie nemen honderd agenten deel.

“Interventieploegen selecteren op de baan voertuigen en leiden het controledispositief in. De agenten zullen ter plaatse het voertuig en de inzittenden grondig controleren. Desgevallend doorzoeken drugshonden de wagens. Indien nodig worden ter plekke de pv’s afgehandeld. Mensen met gebruikershoeveelheden drugs op zak kunnen een onmiddellijke minnelijke schikking betalen. Het doel is zoveel mogelijk voertuigen, die de grens passeren, efficiënt en veilig te controleren. Het is ook de bedoeling om de samenwerking met de buurlanden en de diverse diensten te verbeteren voor een optimale informatie-uitwisseling en voor een herhaling van gelijkaardige projecten,” zegt de korpschef van Voeren, Alain Stas.

Het nieuwe Benelux-politieverdrag, dat in de herfst in werking zou moeten treden, voorziet in een actualisering en verbetering van bestaande bepalingen op drie kerngebieden, namelijk gegevensuitwisseling, operationele samenwerking tussen politiediensten en justitiële samenwerking.

“Politiedatabanken in andere Benelux-landen kunnen in gemeenschappelijke politieposten geraadpleegd worden. Grensoverschrijdende achtervolgingen zijn niet langer onderworpen aan voorwaarden, die voor politieambtenaren ter plaatse moeilijk uitvoerbaar zijn. Politieambtenaren hebben de mogelijkheden om op eigen initiatief op te treden op het grondgebied van een van de twee andere landen. Speciale interventie-eenheden uit een ander Benelux-land kunnen in bijstand worden gevraagd bij bijvoorbeeld gijzelingen of terroristische incidenten. Politiemensen, die op hun eigen grondgebied een controle aanvatten op internationale treinen of schepen, kunnen verder werken na het overschrijden van de grens,” aldus Frans Weekers.