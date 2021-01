Verboden betogingen in Brussel leveren 488 arrestaties op: politie vindt Bengaals vuur, katapult en messen bij opgepakte betogers

“Er zijn meer politie­agen­ten dan betogers”: gevreesde coronarel­len blijven voorlopig uit

6:04 Boezemde de massaal uitgerukte en indrukwekkende politiemacht de relschoppers angst in? Werden ze afgeschrikt door het voorspelde winterse weer? Of was er gewoon niemand die zin had om te rellen tegen de coronamaatregelen? Feit is dat de gevreesde opstanden in ons land zaterdag overal zijn uitgebleven. In Brakel daagden uiteindelijk meer agenten dan betogers op, in Antwerpen werden acht jongeren bestuurlijk aangehouden. Vandaag worden mogelijk nog wel problemen verwacht in Brussel, waar demonstranten verwacht worden in het centrum en aan de Heizel.