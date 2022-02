Verbod op ‘vrijheidskonvooi’, maar handhaven wordt niet evident: “Niemand weet van waar ze komen en met hoeveel ze zijn”

Hasselt Emotioneel afscheid van kleine Jesse (5) in moskee in Hasselt

In Hasselt in de Badr Moskee is donderdagmiddag afscheid genomen van de 5-jarige Jesse, het kindje dat maandag overleed na een aanrijding door een trein in Antwerpen-Centraal. Het jongetje, dat een autismespectrumstoornis had, was weggelopen uit de toiletten van de McDonald’s.

