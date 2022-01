Verblijfsvergunning van imam grootste Belgische moskee eind vorig jaar ingetrokken

Literatuur Lale Gül schreef een beklijvend boek over haar strenge islamiti­sche opvoeding: “Mijn familie is er niet blij mee, maar het is wel zoals ik het heb beleefd”

De multiculturele samenleving blijkt minder evident te zijn dan sommigen in gedachten hadden. Iemand die het kan weten is de Nederlandse Lale Gül (23), die in een streng islamitisch milieu is opgegroeid, maar daar nu afstand van genomen heeft. Ze schreef er met ‘Ik ga leven’ een beklijvend boek over. Dat wordt haar niet door iedereen in dank afgenomen. “Zulke extreme reacties had ik niet verwacht”, klinkt het in Primo.

19 september