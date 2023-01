Verblijf in woonzorgcentrum maandelijks nog bijna 200 euro duurder geworden: “En pensioenen zijn niet genoeg mee gestegen”

60 miljoen euro energie­steun voor woonzorg­cen­tra, maar toch zal dagprijs stijgen: “Personeel, voeding en onderhoud zijn nòg duurder geworden dan gas. We kunnen niet anders”

30 miljoen euro, of omgerekend 1 euro per erkend bed per dag: dat is de energiesteun die de woonzorgcentra dit jaar nog krijgen, besliste de Vlaamse regering. In 2023 komt er nog eens zo’n subsidie. Volgens de sector is dat onvoldoende en zal de kamerprijs van zo'n 60 euro per dag tòch stijgen. “Voeding is 35% duurder geworden sinds 2020, onderhoud 31% en personeel 25%”, zegt CEO Johan Staes van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo). “Woonzorgcentra kunnen niet anders dan die gestegen prijzen doorrekenen in de dagprijzen van de bewoners, al doen heel veel zorgondernemingen hun best om prijsstijgingen tot een minimum te herleiden.”

10 december