Verbijsterende beelden uit Dinant: dit is hét moment waarop straat in geen tijd kolkende rivier wordt

De video is zaterdag in de late namiddag gemaakt. Wat begint als een kleine modderstroom eindigt in een woeste rivier. De man kan dan ook niet op zijn dorpel blijven staan en haast zich naar een hogere verdieping. Hij ziet hoe auto’s worden meegesleurd en schrikt zich een ongeluk. Dennis Addams heeft de beelden gedeeld op Facebook en kan zijn ogen nog altijd nauwelijks geloven.

“Het was amper te vatten. We kunnen dan alleen maar toeschouwer zijn” vertelde Addams, nog steeds in shock, zondagochtend aan l’Avenir. “Je moet het zelf gezien hebben om het te beseffen. Ik heb ongelofelijk veel geluk gehad. Ik ben misschien de enige zonder materiële schade. Ik heb slechts 20 cm water in mijn kelder. En mijn camionette heb ik 100 meter lager teruggevonden alsof er niets was gebeurd. Ik kan het niet geloven als ik de schade bij de buren zie”, besloot hij.