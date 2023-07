Vera (60) werd 6 jaar geleden voor dood achtergelaten door terrorist. Vandaag wil ze een voorbeeld zijn. “Ze hadden me opgeschreven als rolstoelpatiënt. Nu kan ik weer stappen”

Politiek EXCLUSIEF. Onze journalist kijkt onderzoeks­dos­sier van bpost in: dankzij ‘inside info’ contract binnenge­haald

De bpost-storm gaat maar niet liggen: hoe dieper de zaak wordt uitgespit, hoe meer spelers in de problemen komen. Uit de interne audit van bpost, die onze journalist onder strikte voorwaarden kon inkijken, blijkt zelfs dat Beweging.net en ‘The New York Times’ een rol in het feuilleton over het omstreden contract voor kranten en magazines krijgen. “Op 11 maart 2015 vertrekt er om 8.58 uur een ‘zeer vertrouwelijke’ e-mail van bpost-topman Dirk Tirez naar huisadvocaat Eubelius.”