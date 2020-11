Ventileren tegen corona, maar wat als verwarming op volle toeren draait?

Aandeel zonne- en windener­gie in energiemix op recordni­veau in oktober

17:14 Het aandeel zonne- en windenergie in de energiemix is in oktober uitgekomen op een recordniveau van 23 procent. Dat blijkt uit cijfers van hoogspanningsnetbeheerder Elia. De vorige records dateren van de maanden februari en maart (beide 22 procent). In absolute cijfers scoorde februari wel hoger dan oktober (1,57 TWh in februari tegenover 1,55 TWh in oktober).