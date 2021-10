Ventilatieplan 2.0 duwt scholen naar CO2-meters

Pandora Papers Geen onderzoeks­com­mis­sie Pandora Papers, Kamer gaat aanbevelin­gen vorige onderzoeks­com­mis­sies analyseren

6 oktober De Kamercommissie Financiën gaat een inventaris maken van de aanbevelingen van de vorige onderzoekscommissies die zich hebben gebogen over de grote fiscale fraude in de jaren 2000 en de Panama papers in 2016. Ze wil daarvoor ook procureur-generaal van Brussel Johan Delmulle horen, evenals de ministers van Financiën en Justitie Vincent Van Peteghem (CD&V) en Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Over de vraag van de PVDA en DéFI, gesteund door het Vlaams Belang, voor de oprichting van een onderzoekscommissie was er geen consensus.