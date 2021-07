Ventilatie wordt belangrijker wapen in strijd tegen corona: zichtbare CO2-meter op meer plaatsen verplicht

Sinds de heropening op 9 juni zijn cafés, restaurants en fitnesscentra verplicht een voor hun klanten zichtbare CO2-meter in huis te hebben. Horecazaken waar te weinig ventilatie is, moeten investeren in extra verluchting. Het Overlegcomité heeft afgelopen maandag die plicht uitgebreid. “Het comité beslist om, naast horeca en fitness, het verplichte gebruik van de CO2-meter uit te breiden naar sportinfrastructuur (gemeenschappelijke ruimtes), zorginstellingen (gemeenschappelijke ruimtes) en infrastructuur voor events”, staat in het verslag.

Het gaat om alle plaatsen waar binnen samen gesport wordt en om cafetaria's, refters, inkomhallen of kantines van sporthallen, ziekenhuizen, rusthuizen of andere zorg­instellingen, en eventplaatsen zoals feest- en concertzalen. Daar moeten overal CO2-meters worden geplaatst. Waar een probleem is, moeten ventilatie- en luchtreinigingssystemen komen. Op termijn volgen sancties voor wie niet in orde is.

Ventilatie als virusbestrijder is een stokpaardje van coronacommissaris Pedro Facon. Slecht verluchte ruimtes zijn een paradijs voor het coronavirus. Besmetting gebeurt door de uitstoot van minuscule virusdeeltjes via de neus en de mond - aerosolen - waarbij zich ook superverspreiding kan voordoen.

CO2-meters

Het plaatsen van CO2-meters is volgens De Tijd cruciaal. Een hoge CO2-concentratie betekent niet per definitie dat er besmettingsgevaar is, want daarvoor moet een met corona besmette persoon in de ruimte aanwezig zijn. Maar het is wel een waarschuwing dat de omstandigheden voor virusoverdracht ideaal zijn.

Corona is niet de enige motivatie om in te zetten op een betere ventilatie. De luchtkwaliteit op kantoren en in scholen is al jaren een bekommernis van wie in ons land met volksgezondheid bezig is. Slecht verluchte ruimtes kunnen gezondheidsklachten veroorzaken.

Het inzetten op betere ventilatie is niet gratis. Een CO2-meter is er al vanaf 60 euro, ventilatie- en luchtreinigingssystemen zijn een pak duurder.

