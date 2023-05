Veloveilig Vlaanderen: zes op de tien Vlamingen vinden hun buurt onveilig voor jonge fietsers

Zes op de tien Vlamingen vinden dat er te weinig veilige fietspaden in zijn gemeente zijn. Dat blijkt bij de aftrap van de tweede editie van VeloVeilig Vlaanderen, het grootste fietsonderzoek ooit van HLN. Wel zes op de tien Vlamingen sturen hun kinderen met een klein hart al fietsend de straat op. Gelukkig is er ook goed nieuws. “De weg is nog lang, maar er komt beweging in. Niet langer de wagen, maar de fiets is prioriteit.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eerste zonnestralen piepen- eindelijk-, het kwik tikt 15 graden en dan weet u: daar is de Vlaming op zijn fiets. Voor de dagelijkse rit naar het werk, de wekelijkse trip met de kinderen naar de voetbaltraining of voor de zondagse toer met vrienden op de koersfiets. De Vlaming en zijn stalen ros, da’s een ijzersterke match. De liefde was al groot, maar tijdens de coronapandemie gingen we definitief overstag voor e-bikes, bak- en koersfietsen. En toch steekt een ellenlange lijst van obstakels stokken in de wielen van al dat onbezorgde fietsplezier. Gevaarlijke kruispunten, wagens, bussen en vrachtwagens, hele snelle fietsen en net iets tragere fietsen. Maar ook te smalle en slecht aangelegde fietspaden, moordstrookjes. Zes op de tien Vlamingen delen slechte punten uit als het daarover gaat en vindt dat zijn gemeente te weinig veilige fietspaden telt. Dat blijkt bij het op gang trekken van de nieuwe editie van VeloVeilig Vlaanderen, het grootste fietsonderzoek dat HLN ook dit jaar opnieuw organiseert.

Zes op de tien Vlamingen vinden dat er te weinig veilige fietspaden zijn in hun gemeente. Zes op de tien Vlamingen vinden hun buurt onveilig voor jonge fietsers. De helft van de Vlamingen vindt dat het de voorbije vijf jaar veiliger is geworden voor fietsers.

Zes op tien Vlamingen sturen hun kinderen met een bang hart al fietsend de straat op, zo blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau iVOX en HLN bij 7.500 Vlamingen. Dat is veel. Te veel. En daar willen we ook dit jaar wat aan doen. Tien dagen lang, van woensdag 3 mei tot vrijdag 12 mei, zal iedereen gevaarlijke fietspunten kunnen melden in de HLN-app. Het wordt opnieuw het grootste fietsonderzoek ooit, met een gedetailleerde fietskaart van Vlaanderen als resultaat. Zo waarschuw je andere fietsers, laat je de overheid weten waar er nog werk aan de winkel is en maak je fietsen veiliger voor iedereen. Bovendien zullen de gevaarlijke fietskruispunten dit jaar ook in Waze te zien zijn, waardoor ook autobestuurders bij de les blijven.

KIJK. Cathérine Moerkerke legt uit hoe je onveilige fietspunten meldt in de app van HLN:

Quote Dat de populari­teit van de fiets zich spijtig genoeg ook aftekent in de ongevallen­cij­fers, is niet verrassend. Waar we voor een rit van twintig kilometer vroeger de wagen of het openbaar vervoer namen, nemen we nu de elektri­sche fiets Tom Brijs, Professor Verkeersveiligheid (UHasselt)

De fiets vervangt het openbaar vervoer

Het blijft broodnodig. Want de liefde voor onze fiets eist helaas ook zijn tol. Nooit eerder vielen zoveel fietsdoden als vorig jaar. 95 fietsers lieten het leven. Eén op de drie slachtoffers in ons verkeer was een voetganger of een fietser. “Dat de populariteit van de fiets zich spijtig genoeg ook aftekent in de ongevallencijfers, is niet verrassend”, zegt Tom Brijs, professor verkeersveiligheid (Imob). “We fietsen meer en de afstanden worden ook groter. Waar we voor een rit van twintig kilometer vroeger de wagen of het openbaar vervoer namen, nemen we nu de elektrische fiets.”

Quote Gelukkig bolt het op heel wat punten wél. 56 procent geeft zijn gemeente 7 en meer op 10 als het over fietsvei­lig­heid gaat. De helft van de Vlamingen vindt ook dat het de voorbije vijf jaar veiliger is geworden voor fietsers

Volledig scherm Wegmarkeringen fietsoversteekplaatsen in Gent, aan Dok-Noord en Stapelplein. © Wannes Nimmegeers

En daar hebben we voor nodig: degelijke fietspaden. En die zijn er volgens heel wat Vlamingen dus te weinig. Meer dan de helft vindt dat ze er in slechte staat bij liggen, zes op de tien vinden ze onveilig en meer dan zes op de tien vinden dat het bestuur er niet genoeg in investeert. “Fietspaden, afgescheiden van de rijweg, dát is het grote werkpunt van Vlaanderen”, zegt Brijs. “Er worden stappen gezet. Zo schrijft het nieuwe Fietsvademecum, dat de ontwerprichtlijnen voor fietsinfrastructuur in Vlaanderen bundelt, voortaan voor dat fietspaden nog meer moeten afgestemd worden op de toegelaten snelheid van de weg ernaast. Een aanliggend fietspad langs een straat waar je 70 kilometer per uur mag? Dat is niet meer van deze tijd. Het afscheiden is de veiligste optie, maar door onteigeningen niet altijd mogelijk. De enige manier om dat tijdelijk op te lossen, is de snelheid voor wagens daar naar beneden halen. Dat is altijd een moeilijke discussie - zo gaat het ook altijd met een zone 30 in een woonkern - maar finaal geraken die zaken toch ingeburgerd, hoor.”

België Fietsland

Gelukkig bolt het op heel wat punten wél. 56 procent geeft zijn gemeente 7 en meer op 10 als het over fietsveiligheid gaat. De helft van de Vlamingen vindt ook dat het de voorbije vijf jaar veiliger is geworden voor fietsers. En ook dat laat VeloVeilig zien, want naast rode punten zijn er dit jaar ook groene punten, goéde voorbeelden, plaatsen die we als veilig mogen beschouwen. “De weg is nog lang, fietsveiligheid is een werk van járen. Maar de Vlaming voelt dat er beweging in komt. De budgetten zijn historisch hoog. Er wordt ingezet op fietsvergoedingen en -leasingen. Veiligheid en niet doorstroming is voortaan het belangrijkste, daar zijn onze conflictvrije verkeerslichten het beste voorbeeld van. Met de wegen ernaartoe kan het beter, maar onze schoolomgevingen zijn veilig. Niet langer de wagen, maar de fiets is prioriteit geworden.”

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Eén jaar na de eerste editie van VeloVeilig Vlaanderen: zo staat het nu 41.251. Zoveel keer werd tijdens de eerste editie van VeloVeilig Vlaanderen, vorig jaar, een onveilig fietspunt gemeld. Maar hoe staat het één jaar later met de meest kritieke punten? Werden die aangepakt of is de situatie hetzelfde gebleven? WEST-VLAANDEREN Het meest gemelde punt van de provincie is de Buiten Gentpoortvest in Brugge. Fietsers moeten er namelijk de drukke R30 kruisen, maar veel autobestuurders willen er rechtsaf slaan. Het punt ligt er voorlopig nog hetzelfde bij als vorig jaar, maar er zijn wel plannen om het aan te pakken. Van de tien zwarte punten in West-Vlaanderen, zijn er nog twee waar niets is ondernomen. Dat zijn de Sint-Elooistraat in Zedelgem en de Gravinnestraat in Ingelmunster. In één geval is de gevaarlijke situatie zelfs al van de baan. De Luipaarstraat in Kortrijk kreeg een dubbel fietspad. LIMBURG In Limburg worden drie van de vier punten die in de top 50 van meest gemelde punten staan, momenteel aangepakt. Concreet gaat het over de Luikersteenweg in Hasselt, de Fabrieksstraat in Pelt en de Europalaan in Genk. Voor het kruispunt voor Sint-Trudokerk in Peer zijn voorlopig geen plannen. De dienst Mobiliteit van de gemeente beschouwt het punt immers niet als gevaarlijk. VLAAMS-BRABANT In Vlaams-Brabant is ondertussen werk gemaakt van de Professor Scharpélaan in Begijnendijk. “Om de snelheid te verminderen is er bijna elke dag toezicht van de wijkagent aan de scholen. We hebben ook gekozen voor een trajectcontrole”, aldus burgemeester Bert Ceulemans (Samen). Ook goed nieuws voor de negen overige punten van de top tien: daar wordt op dit moment werk van gemaakt. OOST-VLAANDEREN Ook in Oost-Vlaanderen zijn ze in de weer om negen van de tien meest gemelde punten van het VeloVeilig Vlaanderen-onderzoek weg te werken. In de Stationsstraat in Gavere is dat al gebeurd. “We hebben onder meer een parkeervak weggenomen, waardoor er ruimte kwam om het fietspad op te schuiven en aan de straatkant een plantsoentje te leggen”, zegt burgemeester Denis Dierick (Open Vld). ANTWERPEN Bij drie van de tien meest gemelde punten in Antwerpen is de fietsveiligheid daar nu al verbeterd, meer bepaald bij de Frankrijklei in Antwerpen, de Caputsteenstraat en de Hoogstratenplein in Mechelen. Op zes locaties zijn er plannen om de zwarte punten aan te pakken. Slechts één gevaarlijke locatie, de Zuiderring in Mol, zal voorlopig hetzelfde blijven.

KIJK. Weerman Frank Duboccage vertelt waarom hij VeloVeilig Vlaanderen steunt