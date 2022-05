VeloVeilig Vlaanderen op gang getrapt. Helft van ouders bang om kinderen te laten fietsen

De Belg en zijn fiets, dat is dikke liefde. Meer dan ooit nemen we de - elektrische- fiets naar het werk, we loodsen onze kroost op hun tweewielertje richting schoolpoort, op zondag klikken we massaal in de koersfiets en tegenwoordig vallen we als een blok voor bak-, cargo- en longtailfietsen. Ijzersterk, dat huwelijk. Tot het duo zich op de openbare weg moet begeven. Wagens, bussen, vrachtwagens, te smalle fietspaden, het ontbreken van plek om te fietsen, gevaarlijke kruispunten: de lijst van spelbrekers is làng. Eén op drie Vlamingen vindt fietsen zelfs ronduit onveilig. Dat blijkt bij de aftrap van VeloVeilig Vlaanderen, het grootste fietsonderzoek dat HLN in samenwerking met P&V Verzekeringen vandaag lanceert. Maar liefst 58 procent geeft Vlaanderen een slecht rapport op vlak van fietsveiligheid. En daar willen we wat aan doen. Een week lang, van 9 tot en met 15 mei, zal iedereen via de HLN-app gevaarlijke fietspunten kunnen melden. Zo waarschuw je andere fietsers, laat je de overheid weten waar er nog werk aan de winkel is en maak je fietsen veiliger voor iedereen.

Vicieuze cirkel

Broodnodig, zo blijkt, want hoe hard we ook van ons stalen ros houden, de helft van de fietsers stuurt zijn kroost met een klein hartje de baan op. “Fietsen is per gereden kilometer nochtans niet significant onveiliger dan een ander vervoersmiddel”, zegt Stijn Daniels, directeur van het kenniscentrum bij verkeersinstituut Vias en mobiliteitsprofessor. “Maar terwijl het aantal ongevallen met wagens de afgelopen tien jaar wel is gedaald, is dat bij fietsers niet het geval. Dat baart ons zorgen. Bijna de helft (44%) van alle verkeersdoden in de bebouwde kom in Vlaanderen zijn tegenwoordig fietsers. En toch zullen we fietsen nòòit afraden, integendeel. Het is gezond, fijn en milieuvriendelijk.”

“We zitten in een vicieuze cirkel”, merkt Wies Callens van de Fietsersbond daarbij op. “Als je het niet veilig vindt om je zoon of dochter naar school te laten fietsen, dan breng je hen gauw met de auto... waardoor het dan weer minder veilig wordt voor kinderen die zich wel nog door het verkeer wagen. Hoe meer fietsers, hoe minder auto’s, hoe veiliger.”

Plaats opeisen

Een oplossing zo klaar als een klontje, dus. Niet voor heel wat Vlamingen: de helft geeft de staat van de fietspaden in zijn buurt een onvoldoende, de helft vindt dat er zelfs gewoon te weinig zijn. “Een goede infrastructuur blijft de hoeksteen”, zegt Daniels. “De fietser moet nabij scholen, in woonwijken, dorpskernen zoveel mogelijk zijn plaats krijgen.” De Fietsersbond vult aan: “En ze moeten die ook opeisen. Je hoeft niet tegen de stoeprand aan te rijden. Steden en gemeenten moeten in de eerste plaats duidelijke keuzes maken, niet voor iederéén goed willen doen. Je kan niet én een parkeerstrook voorzien, én een vlotte doorstroom voor wagens uittekenen en veilige fietspaden aanleggen. Kiezen voor fietsstraten en fietszones en zo de ruimte herverdelen, zijn relatief kleine ingrepen die met een beperkt budget kunnen gebeuren, maar waardoor fietsers zich wel welkom voelen.”

328 miljoen euro

Een stapel werk ligt op de plank om Vlaanderen fietsveilig te maken, zoveel is duidelijk. Want hoewel minister van Mobiliteit Lydia Peeters dit jaar een historisch hoog budget van 328 miljoen euro uittrekt voor de aanleg van veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, vindt 48 procent van de Vlamingen dat er nog onvoldoende geïnvesteerd wordt in fietspaden en -veiligheid. “We voorzien nochtans heel wat werken om de weg op maat van het kind te krijgen”, reageert de minister. “Want wat goed en veilig is voor een kind, is goed en veilig voor iedereen. Er zal 17,5 miljoen euro gaan naar schoolrouteknelpunten op gewestwegen, bijvoorbeeld. We investeren 5 miljoen in verlichte voetgangers- en fietsoversteekplaatsen en 225 miljoen in onder meer de aanpak van gevaarlijke punten.”

“Het grote probleem is dat we gigantisch achterop hinken”, besluit de Fietsersbond. “Wat nu getekend wordt, wordt binnen vijf tot tien jaar gerealiseerd. Wie had toen gedacht dat we nu met e-bikes, bakfietsen en speed pedelecs zouden rijden? Een rapport van het Rekenhof uit 2019 stelt dat we met het investeringsprogramma van destijds, toen 100 miljoen euro per jaar werd uitgetrokken voor de fietser, nog 50 jaar zouden nodig hebben om alle fietspaden langs gewestwegen op een kwalitatief niveau te krijgen. Dat is gigantisch. Vandaag is het budget hoger, maar we zijn er nog lang niet.”

