Veiligheidsscreening voor gevoelige jobs schiet tekort: momentopnames, onvoldoende gegevens en te weinig personeel

Minister Frank Vandenbrou­c­ke bestelt vaccins tegen apenpokken voor zorgperso­neel

België tekent in op de Europese aankoop van vaccins tegen het apenpokkenvirus. De federale regering heeft daarvoor het licht op groen gezet, zo meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. In totaal gaat het over 1250 vaccins voor de apenpokken. Dit zou voldoende zijn om 625 personen te behandelen. De vaccins zullen in het bijzonder worden ingezet bij zorgverleners. “De nauwe samenwerking met andere Europese lidstaten, maakt dat we snel tot actie over kunnen gaan”, zegt Frank Vandenbroucke.

25 mei